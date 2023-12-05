ads
الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تحرير 216 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق خلال 24 ساعة

تحرير 216 مخالفة
تحرير 216 مخالفة للمحلات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 216 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
جاء ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.

مجلس الوزراء الغلق خلال 24 ساعة وزارة الداخلية تحرير 216 مخالفة للمحلات