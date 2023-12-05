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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ القاهرة يشهد ندوة للتعريف بأهمية المشاركة الإيجابية في انتخابات الرئاسة

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة الندوة التى عقدتها محافظة القاهرة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة بحضور مها مروان مقرر المجلس القومى للمرأة وعدد من عضوات المجلس للتعريف بأهمية المشاركة الإيجابية والفاعلة في انتخابات الرئاسة المقررة أيام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر الجاري. 
وأكد محافظ القاهرة أن المرأة المصرية شريك أساسي في رسم خارطة الحياة السياسية حيث أثبتت قوة حضورها في كل الاستحقاقات الدستورية السابقة.
وأضاف  محافظ القاهرة أنه خلال السنوات العشر السابقة ،تقلدت المرأة المصرية العديد من المناصب القيادية، مع تمثيلها في الحكومة والمجالس النيابية ولم يقتصر التمكين على المناصب القيادية فقط بل تم الاستعانة بالمرأة في كافة المجالات المتاحة حيث أثبتت المرأة جدارتها فى كل منصب تقلدته
وأكد محافظ القاهرة على أهمية مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، وممارسة حقها الانتخابي في التعبير عن رأيها بكل حرية، وأن تدعو كل أفراد أسرتها إلى المشاركة في هذه الانتخابات مشيرًا إلى أن المرأة كسيدة للبيت وأم وزوجة ورائدة، عليها دور كبير في المشاركة، وفي توعية أبنائها وأسرتها، ودعوتهم للمشاركة الإيجابية الفعالة، في الانتخابات المقبلة.، مثمنا دور المرأة المصرية على مدار التاريخ، في القيام بخدمة وطنها، وبناء مجتمعها.
وحث محافظ القاهرة المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى ، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية .

اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة المشاركة في الانتخابات انتخابات الرئاسة