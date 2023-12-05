محافظ الإسكندرية يلتقي المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة الـ30 ألف مُعَلم

التقى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، نخبة من المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة ال 30 ألف معلم، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعيين 150 ألف معلم، اتساقًا مع رؤية مصر 2030 لتحسين جودة نظام التعليم بما يتوافق مع النظم العالمية وتمكين المتعلم من متطلبات ومهارات القرن الواحد والعشرين.

وخلال اللقاء أكد محافظ الإسكندرية أن المسابقة جاءت لتلبية احتياجات قطاع التعليم من الموارد البشرية وتفعيل قواعد الجودة والتنمية المهنية الشاملة والمستدامة المخططة لتنمية مهارات المعلمين وتطوير المناهج الدراسية، وذلك وفقًا للشروط والمعايير التي وضعتها وزارة التربية والتعليم بما يتوافق مع منظومة التعلم الجديدة.

وأوضح الشريف أنه تم وضع اختبارات عديدة لانتقاء المعلمين المتقدمين بالمسابقة بالإضافة إلى توفير التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين وذلك لإكسابهم المعرفة والمهارات اللازمة لممارسة عمليتي التعليم والتعلم، وتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المتطورة.

ومن جانبه وجه الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم الشكر والتقدير لمحافظ الإسكندرية على دعمه الدائم للعملية التعليمية، موضحًا أنه تم تسكين وتوزيع المعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم على الإدارات التعليمية الأكثر احتياجًا بالإسكندرية، مؤكدًا أنه قد تم عقد لقاء حواري وجلسة نقاشية مع المعلمين الجدد لحثهم على ضرورة بذلهم الجهد ومشاركتهم في كافة الأنشطة، والعمل على مواكبة المنظومة المطورة واكتساب مهارات جديدة متنوعة، والاستفادة من خبرات المعلمين القدامى ومديري المدارس.

وختامًا هنأ الشريف المعلمين الجدد الفائزين "بمسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى"، مثمنًا الدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم لتنشئة الأجيال القادمة، ومشيدًا بجهود مديرية التربية والتعليم في الارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة، جاء ذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية والمهندسة أية جمال معاون المحافظ لشئون التعليم.