معهد بحوث الإلكترونيات ينظم المعسكر التدريبي الثاني

انطلقت فعاليات المعسكر التدريبي الثاني بعنوان "مدينة العلوم والتكنولوجيا طريقك من الإبداع التكنولوجي إلى الاستثمار المعرفي"، والذي نظمه معهد بحوث الإلكترونيات، بمُشاركة عدد من طلاب الجامعات المصرية وشباب الخريجين المُهتمين بالتكنولوجيا والابتكار، ورواد الأعمال والحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة؛ وذلك بمقر المعهد.

بدأت الجلسة الافتتاحية للمعسكر بكلمة للدكتورة شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات ورئيس مجلس إدارة المدينة العلمية، وأكدت خلالها أن تنظيم المعسكر التدريبي الثاني جاء في إطار النجاح الذي حققه المعسكر التدريبي الأول، والذي شارك فيه أكثر من 100 طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية، والذين تلقوا تدريبًا على المهارات اللازمة لإدارة الأفكار والمُخرجات التقنية في مجال الإلكترونيات والاتصالات والطاقة.

وأوضحت د. شيرين أن المعسكر التدريبي الثاني يهدف إلى تأهيل الشباب المصري في مجال الإلكترونيات والاتصالات، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل، مشيرة إلى أن المعهد يحرص على تنظيم مثل هذه المعسكرات التدريبية بشكل مستمر؛ للمساهمة في بناء جيل من الشباب المُبدع والمُبتكر؛ ليكونوا قادرين على مُواكبة التطورات المُتسارعة في مجال التكنولوجيا.

واستعرض المعسكر قصص نجاح بعض الشركات الناشئة، والتي يوفر لها المعهد الدعم اللازم والاستشارات الفنية والإدارية والقانونية التي تعتبر الأسس الهامة لنجاح تلك الشركات، من خلال مجموعة متنوعة من البرامج والخدمات التي تساعد الشركات الناشئة على تطوير منتجاتها وخدماتها والتواصل مع المستثمرين والشركاء المُحتملين وانطلاقها للسوق المحلي والدولي.

وتضمنت فعاليات المعسكر التدريبي الثاني، تقديم مجموعة متنوعة من المحاضرات والورش التدريبية، والتي تناولت أحدث التقنيات في مجال الإلكترونيات والاتصالات، مثل الذكاء الاصطناعي، والواقع المُعزز، والواقع الافتراضي، وشبكات الجيل الخامس، فضلًا عن زيارات ميدانية إلى بعض الشركات الناشئة العاملة في مجال الإلكترونيات والاتصالات.

وفي ختام فعاليات المعسكر التدريبي، أعرب المشاركون عن سعادتهم بالمشاركة في هذه التجربة، مؤكدين أنها ساعدتهم على اكتساب مهارات جديدة، ومعرفة أحدث التقنيات في مجال الإلكترونيات والاتصالات.