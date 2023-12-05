برنامج تأهيلي لشيكابالا وعبدالشافي استعدادًا لمواجهة الاتحاد بالدوري

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجًا تأهيليًا خاصًا للثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" و محمد عبد الشافي لاعبا الفريق، على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى "شيكابالا" ومحمد عبد الشافي مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة والاستشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي لعلاج الإرهاق.

ولم يشارك الثنائي في باقي فقرات المران بناء على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، لتجهيزهما بالشكل الأمثل للمباريات المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك للقاء الاتحاد السكندري، المقرر له في السابعة مساء يوم الخميس المقبل باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.