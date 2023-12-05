بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل المرشح الرئاسي فريد زهران ووفدًا من حملته الانتخابية

استقبل اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وعدد من الآباء المطارنة، أعضاء مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، المرشح الرئاسي، فريد زهران، والمهندس باسم كامل مدير الحملة وعدد من نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعدد من قيادات الحملة الانتخابية للمرشح، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

تضمنت الزيارة كلمة غبطة البطريرك قدم فيها تعريفًا شاملًا للكنيسة الكاثوليكية بمصر، ودورها الفعال في المجتمع، وفخرها بأبنائها في كل مكان، كما شجع غبطة بطريرك الأقباط الكاثوليك، أبناء الكنيسة على المشاركة في الانتخابات، وعدم التكاسل، مؤكدًا أهمية التعبير عن الرأي.

وتناولت كلمة المرشح الرئاسي فريد زهران، مجهودات الكنيسة الكاثوليكية بمصر، وتأثيرها الإيجابي في المجتمع المصري، خاصة في مجال الثقافة والتعليم، تلاها العديد من الكلمات من أعضاء الحملة حول دور الكنيسة والمؤسسات الدينية وقادة الرأي في توعية المواطنين بضرورة المشاركة السياسية بصفة عامة والمشاركة في الانتخابات الرئاسية بصفة خاصة.

وانتهت الزيارة بالتقاط الصور التذكارية .