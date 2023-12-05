محافظ السويس يناقش تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل

عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اجتماعا لمناقشة تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس بحضور خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة و أحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور إسماعيل الحفناوي رئيس فرع هيئة الرعاية الصحي بالسويس والدكتورة أمل رشدي مدير عام مديرية الصحية والسكان بالسويس والدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الاسعاف وقيادات المنظومة الصحية.

وفي الاجتماع تم مناقشة تفعيل العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل من خلال جدول زمني لبدء العمل بالسويس، كذلك مناقشة نقل الخدمات الطبية تدريجياً من مستشفى السويس العام إلى مجمع السويس الطبي بمدينة 24 أكتوبر بحي فيصل.

وفي اللقاء تم التأكيد على أهمية تسجيل بيانات المواطنين بالوحدات الصحية القريبة من مسكنهم ليستفيدوا من الخدمات الطبية بمشروع التأمين الصحي الشامل.