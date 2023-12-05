"وداعا يا عاشقة الفن".. نجوم الفن يرثون بنت الأكابر المنتجة ناهد فريد شوقي

يعيش الوسط الفني حالة من الحزن الشديد بعد رحيل عدد كبير من عمالقة الفن في أقل من أسبوعين، أبرزها المنتجة ناهد فريد شوقي التي وافتها المنية صباح اليوم، حيث حرص نجوم الفن على كتابة رسائل مؤثرة عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

نعرض إليكم أبرز المشاهير الذين نعوا المنتجة ناهد فريد شوقي

أحمد جمال سعيد

نشر الفنان أحمد جمال سعيد مجموعة من الصور مع المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق قائلًا: "توفت إلى رحمة الله تعالى خالتي ناهد فريد شوقي اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك يارب هتوحشيني يا حبيبتي السلام لأمي أمانة الله يرحمكم".

أحمد جمال سعيد

محمد صبحي

نعى الفنان محمد صبحي المنتجة ناهد فريد شوقي عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، وقال: "رحلت الصديقة الغالية و الإنسانة الرائعة ناهد فريد شوقي من أكبر المنتجين وقدمت أعمالًا فنية كبيرة وعظيمة.. وداعًا وكلي أسي وحزن لفراقك.. دعواتي لك إلى الله بالرحمة والمغفرة وأن يدخلك فسيح جناته وللأسرة الصبر والسلوان.. وعزائي لإبنتها الفنانة ناهد السباعي".

محمد صبحي

إنجي علي

كتبت الإعلامية إنجي علي عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام رثاء للمنتجة ناهد فريد شوقي، وقالت: "لاحول ولا قوة إلا بالله، تتوالى الأحزان وفقدان الأحباب، انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأستاذة والغالية الست الجميلة المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي، حبيبتى كانت سيدة عظيمة، عاشقة للفن وكانت حريصة طول الوقت، إنها تقدم أعمال مهمة في زمن لم تكن فيه السينما في أفضل حال، رحلت في صمت هتوحشيني أوي، بقدم عزائي لحبيبتي ناهد السباعي والأسرة الكريمة، ربنا يرحمها ويغفر لها ويعفو عنها ويصبركم على فراقها نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة".

إنجي علي

نبيل الحلفاوي

وجه الفنان نبيل الحلفاوي رسالة مؤثرة إلى المنتجة ناهد فريد شوقي التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس"، حيث قال: "من أول لقاء بها وكأننا عشرة عمر نفس ما كان في لقائي الأول بأبيها الملك فريد شوقي و القديرة هدى سلطان، رحم الله الصديقة العزيزة والمنتجة المتميزة صاحبة حديث الصباح والمساء ولن أعيش في جلباب أبي، ناهد فريد شوقي وصادق العزاء لابنتينا رانيا فريد شوقي وناهد السباعي وكل الأسرة الكريمة".

نبيل الحلفاوي

شريهان

علقت الفنانة شريهان على وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي بآية قرآنية عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس"، قائلة: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، صدق الله العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون".

شريهان

داليا البحيري

نشرت الفنانة داليا البحيري صورة تجمع ابنتها مع جدتها المنتجة ناهد فريد شوقي عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفت إلى رحمة الله تعالى جدة ابنتي وحبيبتي المنتجة الكبيرة الفنانة ناهد فريد شوقي وتقام صلاة الجنازة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد أمام هايپر وان اليوم بعد صلاة العصر…مع السلامة يا ماما سو سلميلي علي بابا حبيبتي".