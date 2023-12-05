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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أسعار النفط تعود للارتفاع بعد تصريحات للأمير عبد العزيز بن سلمان

ارشيفية
ارشيفية
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ارتفعت  أسعار النفط، اليوم الثلاثاء وذلك بعد خسائر امتدت لثلاث جلسات، وجاء الارتفاع بعد تصريحات لوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الثلاثاء.

صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.07% إلى 73.09 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.05% إلى 78.07 دولار للبرميل.

وأمس أنهت عقود النفط التداولات على تراجع للجلسة الثالثة على التوالي، وتراجعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.4% إلى 73.04 دولار للبرميل، فيما انخفضت عقود "برنت" بنسبة 1.1% إلى 78.03 دولار للبرميل.

ولقيت الأسعار دعما من تصريحات وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، حيث قال الاثنين، إن تخفيضات النفط من قبل مجموعة "أوبك+" قد تمتد لما بعد الربع الأول من العام المقبل إذا دعت الحاجة، مؤكدا أن تخفيضات الإنتاج سيتم الالتزام بها بشكل كامل.

أسعار النفط الخام الأمريكي العقود الآجلة عقود الخام الأمريكي