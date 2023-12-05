روساتوم الروسية تطرح مجموعة حلول لتحقيق الأهداف المناخية بكوب 28

طرحت شركة "روساتوم" الروسية، في مؤتمر المناخ "كوب28"، مجموعة واسعة من الحلول التكنولوجية لتحقيق الأهداف المناخية وضمان مستقبل منخفض للكربون وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك في إطار فعالية "يوم محطات الطاقة النووية منخفضة القدرة"، التي نظمتها "روساتوم" ضمن أنشطة النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28".

وقال المدير العام لشركة "روساتوم" أليكسي ليخاتشيف، في رسالة بثت بواسطة الفيديو للمشاركين في الفعالية: "نحن مقتنعون بأن الطاقة النووية ستصبح بالتأكيد الأساس لتوازن الكربون المنخفض الذي نسعى جميعا لتحقيقه. وسيأخذ التوليد النووي على نطاق صغير، باعتباره أحد الحلول التكنولوجية الموثوقة، مكانه الصحيح في صناعة الطاقة النووية في المستقبل".

وأشار إلى أن المقترحات التي تقدمها "روساتوم" في مجال الطاقة النووية صغيرة النطاق ستصبح خيارا فعالا وصديقا للبيئة للدول، التي لم تفكر سابقا في توليد الطاقة النووية.

بدوره أفاد النائب الأول للمدير العام كيريل كوماروف بأن "هناك أكثر من 70 مشروع مفاعل نموذجي صغير في مرحلة التصميم في العالم. "روساتوم" هي شركة التكنولوجيا الوحيدة التي انتقلت من الأقوال إلى الأفعال. اليوم، عند تنفيذ مشاريعنا في ياقوتيا وتشوكوتكا (مناطق في روسيا)، وضعنا لأنفسنا مهمة إظهار الكفاءة الاقتصادية والموثوقية لمحطات الطاقة النووية. إن إنشاء المرجع في الشرق الأقصى سيفتح سوقا ضخما لهذه التكنولوجيا".