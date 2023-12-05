الإعدام لعامل لاتهامه بقتل عاطل في الخصوص

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة التاسعة، بالإعدام شنقا لعامل لاتهامه بقتل عاطل في الخصوص، بسبب خلافات مالية بينهم، وقام علي أثرها بطعنة بسلاح أبيض بطعنة استقرت بصدره، قاصدا إزهاق روحه وأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٥٩٣٤ لسنة ۲۰۲۱ جنايات الخصوص، والمقيدة برقم ۳۹۷۳ لسنة ٢٠٢١ كلي جنوب بنها في ۲۸ / ۱۲ /۲۰۲۱ أن المتهم "محمودا.أ.ف" 27 سنة - عامل - مقيم في شارع سيد حماده "محبوس" المرج القاهرة.

وأضاف أمر الإحالة أنه في يوم ٢٠٢١/٤/٢٤ بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه "علاء أحمد عبد الباري أحمد" عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وما أن ظفر به إلا واستل سلاحاً أبيض "سكين" وكال له طعنة واحدة استقرت بصدره قاصداً إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق، أحرز سلاحاً أبيض ( سكين) بغير مسوغ قانوني.

وأكد شقيق المجني عليه "كريم أحمد عبد الباري" أحمد 21 سنة - طالب - أنه أثناء تواجده بمسكنه قبيل الواقعة بيومين، حضر المتهم وتوعد شقيقه المجني عليه حال رؤيته له، ثم علم بقيامه بقتله بتاريخ الواقعة.

وتوصلت تحريات المباحث في هذه الواقعة، إلى نشوب مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه على أثر خلاف مالي فيما بينهما قام المتهم على أثرها باستلال سلاح أبيض "سكين" وسدد له طعنة استقرت بصدره قاصداً قتله، فأحدث اصابته التي تسببت في وفاته، تم ضبط المتهم ، وبإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وأقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بقيامه بالتعدي على المجني عليه باستعمال السلاح الأبيض "سكين" المضبوط وإحداثه لإصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ، وذلك على أثر مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب مبلغ مالي اقترضه منه المجني عليه قبيل الواقعة ورفض رده.