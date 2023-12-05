محافظ الجيزة يشيد بفعاليات مهرجان إبداع فى نسخته الـ12

أشاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بفعاليات النسخة الــ 12 من مهرجان " إبداع " والذى تقيمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للإهتمام بالشباب وإكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المهرجان والذى بدأت فعالياته أكتوبر الماضى وتستمر حتى إبريل 2024 يجرى انعقاده داخل الجامعات المصرية بالمجالات الأدبية والعلمية والفنية، والذى يمكن الشباب من طلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة من الإستفادة بفعاليات وفقرات المهرجان والتى ستتضمن تكريم للفائزين وفرصاً لتنمية وتطوير مهاراتهم على أيدى متخصصيين.

ويدعوا المحافظ الشباب من أبناء المحافظة للمشاركة والإستفادة من المهرجان للإعلان عن مواهبهم ومهاراتهم وإستثمار الفرصة لعرضها على الجمهور وتقييمها من خلال لجان التحكيم والإشراف التابعة للمهرجان.

كما يمكن للراغبين فى التعرف على فعاليات المهرجان وشروط المشاركة، الإطلاع على صفحة المهرجان على موقع التواصل الإجتماعى Facebook من خلال الرابط التالى: