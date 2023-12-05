"الكهرباء": تركيب عدادات ذكية لمراقبة المهمات عن بعد والتعامل مع الأعطال فورا بشمال الدلتا

اكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ضرورة العمل لتلبية متطلبات كافة المشروعات التنموية وضغط البرامج الزمنية المطلوبة للتنفيذ والتيسير على المواطنين مشيرا للاهمية القصوى التى يعطيها القطاع لمشروع حياة كريمة وكذلك مشروعات استصلاح الاراضى والانشطة الصناعية و الإنتاجية.

وطالب الوزير قيادات القطاع ورؤساء الشركات بالاستعداد المبكر واتخاذ كافة الاجراءات التى تضمن سلامة الشبكة واستقرار التيار وسرعة الاصلاح عند حدوث اى عطل طارئ ، مع استمرار تلقى اى بلاغات على الخط الساخن وتطبيق " طوارئ الكهرباء " الجديد وكذلك المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الموحدة مشددا على ضرورة تأمين التغذية الكهربائية لكافة محطات الصرف والرفع والتأكيد على أن تكون مغذاه بمصدرين تغذية مختلفين ويعملان بكفاءة طوال الوقت.

في حين انتهى قطاع الكهرباء من 90 % من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع رفع كفاءة وتطوير شبكات قرى حياة كريمة فى 72 قرية بمحافظات شمال الدلتا و إعداد الدراسات الخاصة بالمرحلة الثانية فى 11 مركز بإجمالي عدد (292) قرية فى اطار استثمارات القطاع لدعم شبكات كهرباء محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط البالغة حوالى 473 مليون جنيه fسبة تنفيذ للخطة الاستثمارية ١٢٢.٥ % .

وخلال ذلك استعرض المهندس محمد عسل رئيس شركه توزيع كهرباء شمال الدلتا برامج العمل لتقديم خدمه عصرية للمواطنين بكفاءه وتحسين جوده التغذيه الكهربائيه عن طريق رفع اداء مكونات الشبكه بانشاء التحكمات الجديدة في شبكات الجهد المتوسط وربط مكونات الشبكه في منظومه التحكم وتركيب عدادات ذكيه لمراقبه جميع المهمات عن بعد والتعامل مع الاعطال فور حدوثها لاعاده توصيل التيار فور انقطاعه لتحقيق استدامه التغذيه الكهربائيه للمشتركين وتنفيذ توصيل التيار ا لمشروعات الري المطور و بلغت نسبة تنفيذها لمشروعات الغير ١٧٤.٢ % بإجمالي مبلغ ٥٠٥.٢ مليون جنيه ومنها مستشفى الباطنة التخصصي -مبنى زراعة الكبد بجامعة المنصوره مستشفى الأورام بكفر الشيخ جامعة المنصوره الأهلية بمدينة جمصه تغذية محطة صرف تيرة التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء تغذية محطات رفع مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل التيار لمحطات التنقية والمعالجة والشرب والصرف الصحي و مزلقانات السكة الحديد و المدارس و لمصانع تدوير القمامة : سندوب – قلابشو ( بمحافظة الدقهلية )، تل الضبعة.

وأشار عسل الى أنه تم رفع كفاءة فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة وعددها (19) فرقة صيانة بإجمالي عمالة (130) فرد وعدد (3) فرق صيانة تحت الجهد بقطاعات شمال وجنوب الدقهلية وكفر الشيخ بإجمالي عمالة (25) عامل ] وتم تزويد جميع فرق صيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية اللازمة لإتمام الأعمال طبقاً للأصول الفنية المعتمدة وتم تنفيذ خطة الصيانة السنوية بنسبة 100% . بلغ إجمالي المنصرف على صيانة الشبكات مبلغ (21.6) مليون جنيه.

وأكد رئيس الشركة أنه تم تعديل الخطوط الهوائيه الماره اعلي الكتل السكنيه بكابلات ارضيه و تنفيذ ست مراحل خلال الفترة من عام ٢٠١٧ / ٢٠٢٣ بتكلفة ( ٢٧٧ ) مليون جنيه وفد انخفضت نسبة الفقد لتصل إلى (١٩.٩% ,.‏زياده الايرادات بقيمه ( ١٤٠٥.٦ ) مليون جنيه عن العام المناظر.

وتطور قيمهةالمحصل من حالات سرقات التيار للضبطيه القضائيه بنسبه (١٨.١ %)، مشيرًا إلى أن الحمل الأقصى للاستهلاك بلغ (2428) م.وات وتم تحديد سعة المكثفات المطلوب تركيبها على الجهدين المتوسط والمنخفض حيث تم تركيب مكثفات بسعة اجمالية (4,706) م.فار بنسبة 22% من الحمل الأقصى مما كان له الأثر في تحسين معامل القدرة ليصل إلى (بلغ عدد المغذيات الإشعاعية والحلقية ( 2026) مغذى بهدف رفع كفاءة أداء الشبكة وتوفير مصادر تغذية بديلة وتم إضافة وقد انخفضت أعطال الخطوط الهوائية للجهد المتوسط انخفض ليصل إلى ( 0,287 عطل/ 100 كم شهريًا) مقابل ( 0,300عطل / 100 كم شهريًا) و أعطال الكابلات الأرضية للجهد المتوسط 0,089عطل / 100 كم شهريًا ومتوسط زمن العطل انخفض خلال (108دقيقة).

واشار عسل الى إحلال وتجديد الشبكات لتحسين أداء مكونات الشبكة وإضافة (30) محول لفك الاختناقات .تقسيم (4) مغذى هوائي جهد متوسط إحلال عدد (146) خط هوائي جهد متوسط وإنشاء (79.75) كم كابلات جهد متوسط.إحلال (1214) عامود وإضافة عدد (77) عامود جهد متوسط إحلال (103) محول بنظام سلاسل الإحلال الرأسية ساهمت في إعادة توزيع أحمال (423) محول .

وإعادة توزيع الأحمال بين المحولات التي تعدت نسب التحميل التصميمية لمحولات أخرى و بلغ إجمالي ما تم تركيبة من عدادات مسبوقة الدفع خلال العام عدد (275811) ] ليصل إجمالي ما تم تركيبة (3013759) عداد مسبوق الدفع بنسبة (62,2%) من إجمالي عدد المشتركين تخدمهم مراكز الشحن الرئيسية (55) مركز تغطى جميع الهندسات التابعة للشركة بالإضافة إلى عدد (52) مركز شحن فرعى للتجمعات الكبيرة وعدد (361) وحدة شحن متنقلة لتيسير على المشتركين.