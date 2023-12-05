النمر: متابعة دورية للأعمال الإنشائية بمستشفى أشمون الجديدة

تابع خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون، استكمال الأعمال الانشائية بالموقع المخصص لإنشاء مستشفى أشمون الجديدة خلف مجلس مدينة أشمون والمطلة على شارع الثورة ،والذي يتم إنشاءها علي مساحة نحو 7 أفدنة والتي يتم تنفيذها بواسطة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة للقوات المسلحة ، وشركة دلتا للتنمية العمرانية .

وأشار النمر أنة تم الاستفادة من هذا الموقع لإقامة هذا المشروع الخدمي إذ يعد هذا المشروع من المشروعات ذات النفع العام لأهالي مركز ومدينة أشمون، مؤكداً اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بدعم القطاع الصحي فى إطار العمل على تحسين جودة الخدمات ‏الصحية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمنظومة الصحية بمركز أشمون، لافتاً إلى أن " القطاع الصحي" أحد القطاعات ‏ذات الأولوية ضمن إطار المشروعات القومية التي تحظى ‏برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والتي تستهدف تطوير وتحسين ظروف معيشة ‏المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية والإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم .