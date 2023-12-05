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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة
البورصة
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تباينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 5.5 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام نحو 1.699 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.54%، ليغلق عند مستوى 25,127.91 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 Capped"  بنسبة 0.56% ليغلق عند 30,198.95 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.55%، ليغلق عند مستوى 10,698.11 نقطة.

وصعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.75%، ليغلق عند مستوى 5,425.25 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 0.33%، ليغلق عند مستوى 7,866.2 نقطة، وارتفع أيضا مؤشر EGX ESG  بنسبة 1.23%، ليغلق عند مستوى 4,684.26 نقطة. 

وسيطر على تعاملات المستثمرين الاجانب والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 260.1 مليون جنيه، 3.8 ملايين جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع مسجلين صافي بلغ 263.9 مليون جنيه.

كما سجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 5.1 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 1.5 مليار سهم، من خلال 144.1 ألف صفقة منفذة.

البورصة ختام التعاملات