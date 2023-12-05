عميد طب طنطا يتفقد مستشفى أمراض وجراحات الكلى والمسالك البولية الدقيقة

أجرى الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب جامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، جولة تفقدية لمتابعة تجهيزات مستشفى أمراض وجراحات الكلى والمسالك البولية الدقيقة بمستشفيات جامعة طنطا تمهيدا لافتتاحها ورافقه خلالها الدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور عبدالحميد البهنسى رئيس قسم جراحة المسالك البولية والدكتور ماجد رجب الأستاذ بقسم جراحة المسالك البولية والدكتور أحمد سويلم مدير المستشفى الرئيسي والدكتور محمد مختار مبروك مدير إدارة الجودة بالمستشفيات الجامعية والدكتور خالد حافظ المدرس بقسم جراحة المسالك البولية ومحمد البرى المدير المالي للمستشفيات الجامعية .

وأكد عميد كلية الطب جامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن مستشفى أمراض وجراحات الكلى والمسالك البولية الدقيقة بمستشفيات جامعة طنطا يعد أول مركز جامعي متكامل في منطقة الشرق الأوسط يخضع للإشراف الحكومي والجامعي لعلاج حالات الفشل الكلوي المزمن علاجا دوائيا أو عن طريق الغسيل الكلوي أو عن طريق نقل الكلى لخدمة محافظات الغربية والمنوفية وكفر الشيخ والبحيرة ومجهز بأحدث التجهيزات العالمية وأحدث كبسولات عمليات لنقل الكلى وإجراء عمليات المسالك البولية الدقيقة بهدف تقديم خدمة متميزة للمرضى وفقا لأعلى معايير الجودة الطبية تماشيا الخطة الاستراتيجية للدولة، ورؤية مصر ٢٠٣٠ م .

كما أوضح عميد الكلية، أن مستشفى أمراض وجراحات الكلى والمسالك البولية الدقيقة مقامة على مساحة ٩٠٠ متر مربع وتتكون من دور أرضى وخمس طوابق وبدروم مخصص لخدمات التعقيم والتعبئة والتغليف والمخازن وتحتوى على عناية خاصة لمرضى زراعة الكلى وعناية مركزة ٧ أسرة وعناية متوسطة ١٤ سرير و٢ غرفة عزل لغسيل الحالات الخاصة وغرفة عمليات مجهزة لاستخدام الروبوت ومعمل أبحاث علمية على أحدث مستوى يتم تجهيزه لتدريب شباب الأطباء على المناظير والروبوت قبل الدخول في ممارسة هذه العمليات مباشرة على المرضى و٣ قاعات تعليمية متوسط ٥٠ الى ٧٠ طالب ومدرج تعليمي متصل مباشرة بالعمليات يتسع لـ١٥٠ ضيف لعقد ورش العمل والمؤتمرات العلمية وعنابر لرعاية المرضى وعنبر خاص للغسيل الكلوي للأطفال المصابين بفشل مزمن لأى أسباب مرضية بالإضافة إلى وجود أحدث تقنية ألمانية لتحضير سائل الغسيل وتعقيمه مباشرة دون أن تلمسه يد .

أشاد الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية في ختام جولته بمختلف أقسام المستشفى وتجهيزات وحدة زراعة الكلى وغرف العمليات المجهزة بنظام الكبسولة وغرف المرضى مؤكدا أنه سيتم تجهيز المستشفى بأحدث وحدات وأجهزة الغسيل الكلوي كما سيتم تجهيزها لإجراء مناظير الكلى ومناظير المسالك البولية .