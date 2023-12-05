تجهيز 7 لجان للمغتربين للتصويت في انتخابات الرئاسة بالدقهلية

أعلن أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، إعداد وتجهيز 7 لجان للمغتربين والوافدين، للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر انعقادها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الحالي.

وجاءت اللجان كالتالي:

مدينة جمصة ونطاقها

لجنة مدرسة جمصة للتعليم الاساسي

حي غرب المنصورة

لجنة القرية الأولمبية بجامعة المنصورة

لجنة مدرسة ابن لقمان الإعدادية بنين

حي شرق المنصورة

لجنة المعهد الديني امام مصر للطيران

لجنة محطة القطارات بالمنصورة

مركز ومدينة طلخا

لجنة موقف سيارات طلخا الجديد

مركز ومدينة ميت غمر

لجنة مدرسة تفهنا الإعدادية بقرية تفهنا الأشراف

ويذكر أن إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الدقهلية ممن لهم حق التصويت فى الانتخابات الرئاسية 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و665 مقر انتخابي وهي كالآتي:

عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة.

عدد اللجان داخل المعاهد الازهرية 65 لجنة.

عدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة.

عدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة.

عدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة.

عدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة.

عدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة.

عدد لجان المغتربين 7 لجان.