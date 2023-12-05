آمنة: نعمل على دمج متحدي الإعاقة بالمجتمع وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة لهم

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل على دمج متحدي الإعاقة بالمجتمع وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة لهم من خلال أذرعها التمويلي “صندوق التنمية المحلية” الذي يقوم بتقديم تسهيلات لذوى الاحتياجات الخاصة من منفذي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلاله بتخفيض تكلفة الإقراض إلى 4% بدلا من 6%، وهى تكلفة الإقراض لباقى المستفيدين من الصندوق، أو من خلال برنامج " مشروعك " التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع عدد من البنوك الوطنية لإقامة مشروعات صغيرة وتقديم تيسيرات ائتمانية لهم وتشكيل لجان خاصة للمرور على المشروعات التي ينفذها ذوى الاحتياجات الخاصة لتذليل أية عقبات ومساعدتهم فى تسويق منتجاتهم.

وجه وزير التنمية المحلية خلال اجتماع اليوم الثلاثاء بمقر وزارة التنمية المحلية، منصة "أيادي مصر" التابعة للوزارة بتشجيع الجمعيات والمؤسسات الخاصة بذوى الإعاقة في جميع المحافظات للمشاركة فى المعارض التى تنظمها المنصة وبعض الجهات الأخرى على أرض المحافظات لتوفير فرص للتمكين الاقتصادى والاجتماعى وتوفير الخدمات الضرورية لذوى الإعاقة، فضلاً عن عرض منصة " أيادى مصر " للمنتجات المميزة لأعضاء المؤسسات الخاصة بذوي الإعاقة عليها للمساعدة في ترويجها وتسويقها الكترونياً.