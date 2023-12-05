بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل المرشح الرئاسي فريد زهران

استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وعدد من الآباء المطارنة، أعضاء مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، المرشح الرئاسي فريد زهران، ووفد الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، بقيادة المهندس باسم كامل، مدير حملة المرشح الرئاسي، والدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، ومستشار المرشح الرئاسي، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

تضمنت الزيارة كلمة المرشح الرئاسي، حيث أثنى فيها على مجهودات الكنيسة الكاثوليكية مصر، وتأثيرها الإيجابي في المجتمع المصري، تلاها العديد من الكلمات من الوفد، الخاص بالحملة.

وفي كلمته، قدم البطريرك تعريفًا شاملًا للكنيسة الكاثوليكية بمصر، ودورها الفعال في المجتمع، وفخره بأبنائها في كل مكان، كما شجع غبطة بطريرك الأقباط الكاثوليك، أبناء الكنيسة على المشاركة في الانتخابات، وعدم التكاسل، مؤكدًا أهمية التعبير عن الرأي، وانتهت الزيارة بالتقاط الصور