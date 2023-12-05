وزير التنمية المحلية يوجه المحافظات بتحديد شباك مخصص لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جميع المحافظات بتحديد شباك مخصص لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة فى المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء، للتيسير عليهم في الحصول على الخدمات دون عناء أو مشقة، مشددا على العاملين بهذه المراكز بسرعة إنهاء خدماتهم تسهيلاً على متحدى الإعاقة، لافتاً الى أن الوزارة قامت ايضاً بتوزيع الكود المصرى لذوى الإعاقة على المحافظات للاسترشاد به أثناء تنفيذ كافة المشروعات الخاصة بالمحليات والبنية الأساسية بالمحافظات.

و أشار وزير التنمية المحلية خلال اجتماع اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، إلى اهتمام الوزارة بعقد دورات تدريبية متخصصة بمركز التنمية المحلية بسقارة للعاملين بالمراكز التكنولوجية لتسهيل التعامل مع متحدى الاعاقة بلغة الإشارة، كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية المتعاملة مع متحدى الإعاقة لعرض مشكلاتهم لسرعة حلها بالمحافظات ،.

كما أشار اللواء هشام آمنة إلى جهود المحافظين فى توفير كافة وسائل وسبل وآليات مساعدة الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة لتيسير إتاحة مشاركتهم في الاستحقاق الانتخابي القادم والخاص بالانتخابات الرئاسية وتمكينهم من المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، وتقديم المساعدة اللازمة من الكراسي المتحركة في اللجان من أجل مساعدة ذوي الإعاقة في عملية التصويت لذوي الإعاقة الحركية، وتوفير المظلات والمقاعد اللازمة لهم.