وزير التنمية المحلية: نعمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية فى دعم الأشخاص من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، حرص الوزارة على دعم ومساعدة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بمختلف محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن هذا الملف يأتي رأس أولوياته منذ توليه المسئولية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية حيث أن الوزارة من أوائل الوزارات التي أنشأت وحدة لتكافؤ الفرص وحقوق الإنسان، لافتاً إلى أنه تم إنشاء وحدات مماثلة في المحافظات بهدف تسهيل تقديم الخدمات لهذه الفئة وذلك في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وكل أجهزة الدولة بتأهيل متحدى الإعاقة ودمجهم مع المجتمع .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة إيمانا من الدولة بقدراتهم وإمكاناتهم وأهمية دمجهم في المجتمع، وفي إطار حرص وزارة التنمية المحلية دوما على توفير جميع الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة لهم وكذلك الفرص المتكافئة، بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية جنباً إلى جنب مع بقية أفراد المجتمع.

وأوضح وزير التنمية المحلية خلال اجتماع اليوم بمقر الوزارة أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المجلس القومى لشئون الإعاقة في إطار البروتوكول الموقع بينهما إلى نشر الوعي فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بالمحافظات وتنمية قدراتهم وتمكينهم بما يعود على الوطن بالنفع ، مشيراً إلى أنه تم إنشاء إدارة متخصصة بديوان كل محافظة خاصة بحقوق الإنسان والتى تقدم مقترحاتها لتسوية المشكلات التي تواجههم وتوفير الإتاحة المكانية في المرافق العامة في المحافظات تيسيراً لحرية تنقل الأشخاص ذوى الإعاقة .