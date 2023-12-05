السياحة: مرافق الحج من الأقارب حتى الدرجة الرابعة

أخطرت وزارة السياحة والآثار، غرفة شركات السياحة ببعض التعليمات الخاصة بتسكين الحجاج لموسم 1445 هـ، وذلك في إطار حرص الوزارة على نجاح الموسم، ولضمان تقديم خدمة مميزة للمسافرين عبر برامج الحج السياحي.

وأكدت الوزارة، أنه تم السماح بتسكين حجاج برنامج الخمس نجوم بالأجنحة (السويتات) وذلك بحد أقصى أربعة أفراد بالجناح وبنفس ذات اسعار البرامج المدرجة بالضوابط دون زيادة، كما تلتزم الشركات السياحية المنفذة لبرامج المستوى الإقتصادى والبرى بتوفير (2) وجبة غذائية لكل حاج في اليوم وبدون زيادة فى أسعار البرامج المدرجة في الضوابط.

وتابعت الوزارة: "بالنسبة لطلب الحج الزوجى فيشترط أن يكون المرافق لمقدم الطلب من سن (18 عام فأكثر) وأن يكون كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك ومصرى الجنسية ويعتمد في تحديد شرط السن تاريخ 2024/3/1، وأن يكون من الأقارب حتى الدرجة الرابعة مع تقديم مستند صلة القرابة، على ألا يكون المرافق سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته، لذا، فعلى الشركات السياحية المنفذة لرحلات الحج لهذا الموسم العلم والإحاطة بما ورد في هذا الإخطار".

وأشارت وزارة السياحة، إلى أنه بناءا على خطاب رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، فإن آخر موعد لتقديم الطلبات والاستبدالات الخاصة بتأشيرات الهيئات على البوابة المصرية الموحدة للحج هو 14 ديسمبر الجاري، كما أن أخر موعد لإبرام التعاقدات الإلكترونية وربط حزم خدمات تأشيرات الهيئات على المسار الإلكتروني السعودي هو 31 يناير 2024، وأخر موعد لتسجيل بيانات الحجاج وربطها بحزم الخدمات على المسار السعودي هو 5 فبراير 2024.