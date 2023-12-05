ads
الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

غدا.. بوتين يزور الإمارات والسعودية لبحث العلاقات الثنائية والعدوان الإسرائيلي على غزة

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتوجه غدا الأربعاء إلى الإمارات والسعودية لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، لا سيما النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الثلاثاء.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "غدا سيقوم الرئيس بوتين بزيارتي عمل لكل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. كل ذلك سيحدث خلال يوم واحد".

وردا على سؤال عما إذا كان موضوع النفط مدرجا في جدول أعمال الزيارتين، قال بيسكوف: "كما تعلمون، هذه المناقشات تجرى بصيغة أوبك+، ولكن بالطبع يبقى التنسيق في هذا المجال دائما على جدول الأعمال."

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي سيبحث خلال جولته العلاقات الثنائية والتسوية في الشرق الأوسط، وقال إنه من المسائل التي ستتناولها المحادثات، العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول الملفات الدولية والإقليمية الملحة، "مما يشمل بطبيعة الحال النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. لكن قبل كل شيء، نتحدث عن العلاقات الثنائية".

اديمير بوتين التصعيد الفلسطيني الإمارات والسعودية المملكة العربية السعودية