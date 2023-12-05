انتشار مرض معوي خطير بين جنود جيش الاحتلال في قطاع غزة

نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية تقريرا، أمس الاثنين، يفيد بوجود ارتفاع غير عادي في حالات الإصابة بالأمراض المعوية بين جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت الصحيفة أنه منذ بداية الحرب على قطاع غزة، بدأت التبرعات الغذائية تصل إلى جنود الاحتلال، مما أدى إلى ارتفاع مثير للقلق في معدلات الإصابة بالأمراض المعوية بين الجنود.

وأضافت أن من أبرز نتائج الفحوصات التي أجريت على الجنود، كشفت عن وجود بكتيريا "الشيغيلا" تسبب الزحار (التهاب وتعطيل الأمعاء)، تؤدي إلى إسهال شديد وارتفاع في درجة حرارة الجسم.

ونقلت الصحيفة عن الأطباء الذين عالجوا الجنود أن التبرعات الغذائية وظروف تخزينها، بالإضافة إلى نقل الطعام وإعداده، هي الأسباب التي أدت إلى إصابة الجنود بالعدوى.

وقال الدكتور طال بروش، مدير وحدة الأمراض المعدية في مستشفى أسوتا الإسرائيلية، إن "الإسهال انتشر بين الجنود في الجنوب وفي مناطق التجمعات، ثم بين الجنود الذين ذهبوا للقتال داخل غزة".

وأضاف "تم تشخيص الإصابة ببكتيريا الشيغيلا المسببة للدوسنتاريا، وهو مرض خطير للغاية، وتحدث الإصابة ببكتيريا الشيغيلا عن طريق الاتصال المباشر بين الأفراد أو عن طريق الطعام".