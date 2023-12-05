"الصندوق العالمي": إنفاق 9 مليارات دولار خلال السنوات القادمة لصالح أكثر البلدان تأثرًا بالتغيرات المناخية

أعلن "الصندوق العالمي" أن أكثر من 70% من تمويله بما يعادل أكثر من 9 مليارات دولار سيتم إنفاقها خلال السنوات الثلاث القادمة لصالح أكثر البلدان تأثرا بالتغيرات المناخية، وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الثلاثاء.

وجاء الإعلان خلال قمة المناخ العالمية في مؤتمر الأطراف "كوب28" في دبي، وتهدف الخطوة لدعم برامج الصحة التي يجب أن تتعامل مع أزمة تغير المناخ.

وقال المدير التنفيذي للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا بيتر ساندز، إن "مكافحة الأمراض المعدية القاتلة يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع التصدي لتغير المناخ".

وأضاف: " تؤثر أزمة المناخ بشكل بالغ على البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط والتي تعاني من أعباء مرتفعة من الأمراض وأنظمة صحية ضعيفة، مما يضع المجتمعات - التي لم تسهم بشكل كبير في انبعاثات الكربون العالمية - في خطر كبير".

ويقدم الصندوق العالمي دعما سريعا ومرنا للطوارئ، إلى البلدان التي تكون في الصفوف الأمامية لمواجهة الكوارث المناخية، كما سيستثمر أكثر من 2.9 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة في البلدان الخمسين الأكثر عرضة للتأثر بالتغيرات المناخية، لتعزيز الأنظمة الصحية وزيادة مقاومتها للتغيرات المناخية والاستعداد الأفضل لمواجهة تهديدات الأوبئة.