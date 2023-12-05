ريهام عبد الغفور بعد وفاة والدها: قلبي وضهري اتكسروا

رثت الفنانة ريهام عبد الغفور والدها الراحل الفنان اشرف عبد الغفور بكلمات مؤثرة، وذلك عبر حسابها الرسمي علي "الفيسبوك"، حيث كتبت: "أدعيلك بإية يا حبيبي .. أدعيلك بالرحمة ؟! طب ما إنت كنت الرحمه .. أدعيلك بالخير ؟! طب ما انت كل الخير .. قلبي إتكسر.. وضهري إتكسر .. وروحي إتكسرت.. الله يرحمك يا حبيبي.. أرجوا الدعاء وقراءة الفاتحة لأبي".

وكان الفنان القدير أشرف عبد الغفور قد رحل عن عالمنا مساء أول أمس الأحد عن عمر يناهز 81 عامًا إثر حادث سير تعرض له بصحبة زوجته على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، وتوفى هو ونجت زوجته من الموت.

وشيعت جنازة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، بعد ظهر أمس الاثنين من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، وسط حضور عدد كبير من الفنانين.