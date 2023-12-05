دراسة طبية تكشف العلاقة بين فرط نشاط المثانة والنوم السيء

كشفت دراسة طبية قام بها مجموعة من الباحثون من جامعة صن يات بالصين بتقييم العلاقة بين فرط نشاط المثانة وأنماط النوم والتي أوضحت أن المثانة مفرطة النشاط تتسبب في الشعور برغبة ملحة ومفاجئة في التبول وهو ما قد يصعب السيطرة عليه.

كما أوضح زيشاو لو من جامعة صن يات بالصين أن الدراسة شملت بيانات 16978 مشاركًا في المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية 2007 إلى 2014، وتم استخراج البيانات من خلال عوامل تشمل التركيبة السكانية والسلوكيات الغذائية والصحية وقياسات الجسم ومعلومات المرض.

ووجد الباحثون أن خطر الإصابة بفرط نشاط المثانة لدى المرضى الذين يعانون من أنماط نوم متوسطة وضعيفة زاد بنسبة 26 و38% على التوالي.

وكانت هناك ارتباطات كبيرة ملحوظة بين فرط نشاط المثانة الخفيف والمعتدل والشديد مع انتشار فرط نشاط المثانة أعلى بكثير في المرضى الذين يعانو وقال الباحثون باختصار أشارت الدراسة إلى أن هناك علاقة إيجابية بين فرط نشاط المثانة والمشكلات المتعلقة بالنوم الأسوأ وأظهرت نتائجنا أن انتشار فرط نشاط المثانة كان أعلى بكثير في المرضى الذين يعانون من أنماط نوم سيئة وأن انتشار أنماط النوم الأسوأ كانت أعلى بكثير في مرضى فرط نشاط المثانة

وتشير هذه النتائج إلى أنه ينبغي إجراء المزيد من الدراسات المستقبلية للتحقيق في العلاقة السببية والآليات المرضية بين النوم و فرط نشاط المثانة .