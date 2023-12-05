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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل ضبط المتهم بتعدين العملات الرقمية المشفرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام اليوم من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تعدين العملات الرقمية المشفرة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب مكتب للاستيراد والتصدير، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية) بممارسة نشاطاً إجرامياً من خلال إنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) وكذا قناة بذات الإسم على تطبيق "التليجرام" يقوم بالإعلان عن تسهيلات عرض وتداول وبيع  العملات الإفتراضية المشفرة وإستخدامها فى ممارسة نشاطه عن طريق تداول  العملات الرقمية المشفرة بالبيع والشراء على منصات تداول العملات الرقمية .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطه بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية ، وبحوزته (هاتف محمول - وحدة حاسب آلى – 2 بطاقة دفع إلكترونى – مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية) من متحصلات نشاطه الإجرامى ، بمواجهة المتهم المذكور أقر بقيامه بممارسة نشاطه الإجرامى بالإتجار فى العملات الرقمية المشفرة على النحو المشار إليه وأن المضبوطات جميعها من متحصلات نشاطه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

تعدين العملات الرقمية المشفرة بالقليوبية بنها