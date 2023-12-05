مصرع ربة منزل صدمها قطار بشبرا الخيمة

لقيت ربة منزل مصرعها، إثر اصطدام قطار بها في شبرا الخيمة، أثناء عبورها السكة الحديد، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالحادث، وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بدفن الجثة وسؤال أهلية المتوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من قسم أول شبرا الخيمة يفيد ورود بلاغا من الأهالي بمصرع سيدة إثر اصطدام قطار بها أثناء عبورها السكة الحديد.

انتقلت قوة أمنية وتبين أن المتوفاة تدعى "م ب ح" 53 سنة، ربة منزل، أثناء عبورها شريط السكة الحديد صدمها القطار ولقيت مصرعها، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالحادث.،