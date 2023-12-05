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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الداخلية" تضبط قضية غسيل أموال بـ 30 مليون جنيه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير وشريك بإحدى شركات الأبنية التعليمية "له معلومات جنائية"  – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج.

هذا بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - شراء قطع الأراضى - تأسيس الشركات - شراء السيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 30 مليون جنيه ).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

لمكافحة الجريمة غسـل 30 مليون جنيه النصب والاحتيال