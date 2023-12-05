افتتاح منشآت تعليمية وخدمية جديدة بحامعة الملك سلمان بطور سيناء

اجتمع مجلس أمناء جامعة الملك سلمان الدولية برئاسة الأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة وحضور الدكتور أشرف سعد حسين رئيس الجامعة والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية وأعضاء مجلس امناء الجامعة وذلك بفرع الجامعة بمدينة طور سيناء.

وافتتح الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة رئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس عدد من المنشآت التعليمية والخدمية الجديدة، والتي تأتي في إطار خطة الجامعة للتطوير والتوسع المستمر في مقوماتها، بالتوازي مع ما يتم في الجامعة من جهود تطوير نوعي لمستوى الخدمات التعليمية والأنشطة الطلابية والبحثية، فضلًا عما تقدمه الجامعة من خدمات للمجتمع المحيط بها.

وقد شملت الجولة التفقدية والافتتاحات مقرات القطاع الطبي والهندسي والعديد من الملحقات التعليمية مثل مركز محاكاة الطب وصالة الاختبارات الالكترونية والمركز الجامعي للتطوير المهني، والملاعب المكشوفة والمغطاة وصالة الألعاب الرياضية.

كما اطمأن أعضاء مجلس الأمناء على سير العملية التعليمية بالجامعة للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ مشيدين بجاهزية الجامعة وسعيها الدائم إلى تقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب ومواكبة التطورات الحديثة في كافة المجالات والأنشطة داخل الجامعة.

وتناول مجلس أمناء الجامعة خلال جلسته الرابعة عشر، العديد من الموضوعات حيث تقدم المجلس بالتهنئة الى معالي اللواء خالد فودة لحصول سيادته على درجة الدكتوراه في الفلسفة الاستراتيجية القومية، كما تناول المجلس إنجازات الجامعة خلال العام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ والخطة الاستراتيجية والمستقبلية، وكذلك قبول الطلاب للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، واعتماد النتائج التفصيلية لجنة المنح الدراسية التي تقدمها الجامعة والتي يستفيد منها أكثر من 650 طالبًا، كما ناقش المجلس العديد من الموضوعات المختلفة.

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