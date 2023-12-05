وزير الإسكان: استرداد 40 فدانا بـ"الفشن الجديدة" وتنفيذ 10 قرارات إيقاف أعمال بأراضٍ بـ"بني سويف الجديدة"

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإنه تم إزالة التعديات واسترداد مساحة حوالي 40 فدانا بمدينة الفشن الجديدة، بجانب تنفيذ 10 قرارات إيقاف أعمال لقطع أراضٍ لمخالفة اشتراطات البناء، وإزالة مخالفات بمدينة بني سويف الجديدة.

جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان، لموقف إزالة التعديات ومنع المخالفات بالمدينتين، مؤكداً مواصلة استرداد أملاك الدولة بالمدن الجديدة، والتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي الدولة، ومخالفات البناء العشوائي.

وأوضح المهندس وليد عبدالرحمن، رئيس جهاز مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، أنه تم إزالة التعديات واسترداد الأراضي في حملة مكبرة بمدينة الفشن الجديدة، بحضور اللواء حاتم ترك، نائب مدير شرطة التعمير بهيئة المجتمعات العمرانية، ومسئولى شرطة التعمير والجهاز، وأعضاء لجنة إزالة المخالفات، للقضاء على وضع اليد المخالف على أراضي الدولة.

وأضاف رئيس الجهاز، أن الحملة شملت أيضًا أعمال الإزالة على الزراعات، والحشائش والأشجار، وأحواض مياه ومبان، مشيرًا إلى أنه سيتم استكمال حملات الإزالة واسترداد الأراضي.

وأشار المهندس محمد عصام الدين، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إلى أنه تم شن حملة لتنفيذ 10 قرارات إيقاف أعمال لقطع أراضٍ بمنطقة الإسكان الاجتماعي 4 بالمدينة، لمخالفة اشتراطات تراخيص البناء، وذلك بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، وإدارات الجهاز.

وقال: إنه تم رفع 11 حالة إشغال طريق للباعة الجائلين من أمام المحال التجارية بالحي السكني الثاني بالمدينة، في حملة أخرى بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، والإدارات المختصة بالجهاز.

كما تم تحرير 5 محاضر إشغال طريق لمحال تجارية تقوم باستغلال الأرصفة في عرض منتجاتها بالحي السكني الثاني بالمدينة، وقد تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بمعرفة شرطة التعمير.

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