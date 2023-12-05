تحديد 4 مستشفيات لإجراء الكشف الطبي على الراغبين في السفر للحج بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، استمرار الفحص الطبي للحجاج للعام 2023-2024 بمحافظة الدقهلية في أربعة مستشفيات، وذلك بعد إجراء قرعة الحج من قبل مديرية أمن الدقهلية وإعلان أسماء الفائزين.

وقال وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية فى تصريحات صحفية، إن المستشفيات التي جرى تخصيصها داخل محافظة الدقهلية لتوقيع الكشف الطبي وهي: مستشفى دكرنس العام، و مستشفى السنبلاوين العام، بمستشفى المنزلة العام، و مستشفى أجا المركزي.

وأشار مكين، إلى أن الفئات التي تقرر عدم التصريح لها بالسفر لأداء فريضة الحج هم :مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل، ومرضى تليف الرئة، وحالات السمنة المفرطة المرضية، الحالات المتقدمة من ذوي أمراض (القلب - والاوعية الدموية - التليف الكبدي - الأورام)، والسيدات الحوامل في الاشهر الاولى والاشهر الاخيرة، والأمراض النفسية والزهايمر طبقا للتقارير المعتمدة.

ولفت إلى أن مواعيد الكشف الطبي للحجاج بالمستشفيات تبدأ يوميا من من الساعة 2 م حتى الساعة 8م.

ويذكر أن مديرية أمن الدقهلية قد أجرت قرعة الحج فى 12 نوفمبر الماضي، بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، واللواء مروان حبيب اليوم الأحد، بنادي الشرطة بالمنصورة، إجمالي عدد المتقدمين لقرعة الحج لهذا العام 2024 من مختلف مراكز ومدن المحافظة، وبلغ 3,907 متقدما، وإجمالي تأشيرات مديرية الأمن 1029 تأشيرة، وعدد تأشيرات كبار السن 3% بإجمالي 31 تأشيرة، ويتم إجراء القرعة لعدد 998 مواطن، ونسبة الاحتياط 50 % 515 مواطن.