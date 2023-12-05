ماجدة خير الله: "ناهد السباعي ووالدتها الراحلة كانتا مثل توأم ملتصق"

نعت الناقدة الفنية ماجدة خير الله المنتجة ناهد فريد شوقى التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 72 عاما.

ونشرت "خير الله" صورة تجمع بين المنتجة الراحلة وابنتها الفنانة ناهد السباعي من خلال صفحتها الشخصية علي “الفيسبوك” وعلقت عليها قائلة: "قلبي مع الفنانه الشابه ناهد السباعي فقد كانت شديدة الالتصاق بأمها ناهد فريد شوقي، وكانت تتراجع عن الزواج في اللحظات الاخيره حتي لاتبتعد عنها".

وأكملت: "كانتا مثل توأم ملتصق، وقد قابلتهما معا، منذ عامين في مهرجان اسوان لافلام المراه، في ندوه لتكريم المنتجه الكبيره الراحله ناهد فريد شوقي، وكانت تتمتع وقتها بكامل لياقتها الذهنيه والصحيه وتتحدث بوعي عن مشاكل الانتاج السينمائي والتليفزيوني، تلك المشاكل التي اوقفتها عن استكمال دورها كمنتجه، اتمني ان تستطيع ناهد السباعي التعايش مع ازمة فراق اقرب الناس الي قلبها ، وتنهمك في العمل وتفكر بشكل مختلف في مستقبلها الفني فهي تتمتع بالموهبه والحضور وقد حصلت علي جائزه تمثيل عن دورها الصعب في فيلم يوم للستات، ولعبت دورا شديد التميز في مسلسل منوره بأهلها، للسيناريست المبدع محمد امين راضي، والمخرج الكبير مقاما يسري نصر الله، اعرف ان فقدان الام الصديقه مأساه حقيقيه ،لن يعوض غيابها مخلوق، ولكن الانسان يستطيع ان يتعامل ويتعايش مع الألم ويجعل منه، دافعا للإستمرار في تلك الحياه بكل قسوتها وحنانها".

يذكر أن ناهد فريد شوقي ولدت 25 ديسمبر عام 1950، وهي منتجة سينمائية قدمت عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها، منها فيلم "هيستريا" الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم "من نظرة عين" للفنانة منى زكي و"اللعبة أمريكانى"، كما عملت كمشرفة على الانتاج ومنتجة منفذة في عدد من المسلسلات منها: "لن أعيش في جلباب أبي"، "حديث الصباح والمساء"، "لقمة القاضي، "نونة الشعنونة"، "امرأة آيلة للسقوط".