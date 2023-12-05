المشدد 5 سنوات لعامل شرع في قتل شقيق زوجته بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة الشروع في قتل شقيق زوجته بمنطقة المرج.

وأسندت النيابة العامة للمتهم “ج.ا” عامل تهمة الشروع في قتل شقيق زوجته، عمدًا بأن توجه إلى مسكنه حاملا بيده سلاح أبيض، وعندما وجد المجني عليه أمامه سدد له طعنه في بطنه ولاذا بالفرار.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من مستشفى بوصول المجني عليه مصاب بجرح في بطنه نتيجة طعنه، واتهم المجني عليه زوج شقيقته ارتكاب الواقعة لخلافات بينهما، وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقت قوات قسم شرطة المرج القبض المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات أسرية بينهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.