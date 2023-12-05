«العنف يبدأ بفكرة.. بالوعي نقدر نغلبها»| تحسن الحالة التعليمية للسيدات في مصر و58% حصلوا على الثانوي أو أعلى

أشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى تحسن الحالة التعليمية للسيدات في مصر، حيث حصل 58% من السيدات على تعليم ثانوي أو أعلى، فيما أتم 20% من السيدات المرحلة الابتدائية، أما 24% من السيدات لم يسبق لهن الالتحاق بالتعليم عام 2014 وانخفضت النسبة لتصبح 16% عام 2021، وذلك وفقًا المسح الصحي للأسرة عام 2021.

وفي إطار حملة ««العنف يبدأ بفكرة..بالوعي نقدر نغلبها»، نذكر مقولة للكاتب سلامة موسى: " إني أدعوكِ أيتها المرأة المصرية إلى أن تثبتي وجود الإنساني والاجتماعي في الدنيا بالعمل والإقدام، وأن تختاري حياتك واختباراتك، أدعوكِ إلى أن تدربي ذكائك وتربي شخصيتك و تستقلي في تعيين سلوكك و تزدادي فهمًا و خيرًا و نضجًا".

يذكر ان وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تحت شعار «العنف يبدأ بفكرة..بالوعي نقدر نغلبها»، والتي تستمر خلال الفترة من 26 فبراير و حتى 10 ديسمبر القادم، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

ويذكر أن، الحملة تستهدف توعية قطاعات مختلفة من المجتمع، منها الأكثر استخدامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، الفئات الأولى بالرعاية، وتعتمد في التوعية على عدة طرق منها: التعريف بمنظومة الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، استعراض قصص سيدات نجحن في التغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية، عرض مجموعة من الرسائل والمعلومات الموثقة حول اتجاهات وممارسات العنف في المجتمع المصري والدولي والتي قام بإصدارها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية،

ينفذ الحملة برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «جي آى زد».