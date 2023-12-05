ياسمين صبري: أهل الصعيد و الفلاحين على راسنا.. وعاوزة أوصلهم لحد البيت

أكدت الفنانة ياسمين صبري خلال جلستها الحوارية بمهرجان البحر الأحمرالسينمائي بدورته الثالثة أنها ستركز الفترة المقبلة على السينما، وتحضر لفيلم جديد مع بيتر ميمي عن أول سوبر هيرو مصرية، قائلة: "الحمدلله أنا أملك ثقة كبيرة في عملي، وكل أعمالي السابقة حققت نجاحًا وإيرادات".

وعن عدم تقديمها أعمال منصات حتى الآن قالت: في ناس في الدلتا والفلاحين والصعيد، ما ينفعش أقول لهم علشان تشترك ادخل على كذا وادفع بالفيزا كارت، أنا عاوزة الجمهور ده عنده تلفزيون، عاوزة أروح له ومش عاوزة أصعبها عليه، وبقلق من المنصات لأن الناس دي مش هتروح لها، وهما شريحة كبيرة جداً في مصر وعلى راسنا، وبالرغم من التطور الشديد جداً للمنصات ولكن لسه فيه أماكن ما عندهاش رفاهية إنه يشترك علشان يتفرج وأنا مش عاوزة أكلف حد، وميزة التلفزيون إن أنت رايح له ببلاش وهتلاقي القهوة فاتحة قناة هوا، وأنا دقة قديمة".

وجدير بالذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يحتفي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة.

كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.