دراسة طبية تكشف عن حقيقة انتقال مرض السرطان وأهم طرق الوقاية والعلاج

كشفت دراسة طبية حديثة، أن مرض السرطان ليس معديا وإنما يكون سببه إصابة فيروسية وأن منظومة المناعة بالجسم تدمر الخلايا السرطانية كأجسام غريبة.

كما أشار الدكتور فلاديسلاف ميليكو عالم البيولوجيا الجزيئية في تصريحات صحفية له، إلى أن السرطان بحد ذاته ليس معديا ولكن يمكن أن يصاب الشخص بفيروس يحفز تطور الورم الخبيث.

فمثلا سرطان عنق الرحم يمكن أن يسببه فيروس الورم الحليمي البشري الذي ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وقد تبين أن 14 سلالة من فيروس الورم الحليمي البشري من أصل 130 لها مخاطر عالية للإصابة بالسرطان ومع ذلك فإن 25 بالمئة من الحالات لا يرتبط المرض بالعدوى الفيروسية على الإطلاق.

هذا بالإضافة إلى أن العدوى المزمنة ببكتيريا معينة مثل هيليكوباكتر بيلوري، والتى تعد نوعا معينا من سرطان المعدة وهذه البكتيريا تكتشف لدى 65-92 بالمائة من البالغين فإذا لم تتمكن منظومة المناعة من القضاء عليها فإن السموم التي تنتجها تدمر الغشاء المخاطي في المعدة وعصير المعدة يسبب تآكله ما يؤدي إلى الالتهاب وفي بعض الحالات وقرحة المعدة في الحالات المتقدمة وينصح الخبير الفئات المعرضة للخطر إلى زيارة الطبيب في الوقت المناسب لتشخيص الحالات وعلاجها بنجاح.