بالفيديو.. عيسى زيدان: عرض أفضل وأضخم القطع الأثرية على الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير

قال الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن الدرج العظيم في المتحف المصري الكبير سيكون إحدى قاعات العرض التي يتميز ويتفرد بها المتحف المصري الكبير عن أي متحف في العالم كله.

وأضاف "عيسى" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء: "يعرض عليه مجموعة من أفضل وأضخم القطع الأثرية التي تجسد روائع الفن في الحضارة المصرية القديمة، تبدأ من عصر الدولة القديمة وعصر الدولة الوسطى والدولة الحديثة والعصر اليوناني الروماني".

وتابع: "الدرج العظيم يتكلم عن قصة وسيناريو في الحضارة المصرية القديمة من أفضل روائع الفن وموضوعات رئيسية بواقع 4 موضوعات يتم فيها عرض مجموعة متميزة من تماثيل الملوك مثل الهيئة الملكية وكيف كان الملك يتم تصويره في العصور القديمة وأهم تماثيل هذه المجموعة تماثيل للملوك سيتي الاول وسنوسرت وحتشبسوت وامنحتب الثالث".

وأردف، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير: "بعد الصعود على الدرج نجد أماكن العبادة عند المصري القديم، فهذه الاماكن كانت تقع على عاتق الملوك مباشرة، ومن خلال هذا الموضوع نعرض مجموعة متميزة جدا من الأعمدة المصنوعة من الجرانيت لعدد من الملوك في عصر الدولة القديمة وتمثالين للملك أمنمحات وغيرها".