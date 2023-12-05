1.3 مليار جنيه تكلفة ترفيق 428 مشروعا بالمناطق الصناعية في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية على دعم المناطق الصناعية والنهوض بها وتنميتها حيث تعد أحد أهم المشروعات القومية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية اهتماماً كبيراً لدورها في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب وزيادة مصادر الدخل وتنويعه والنهوض بالاقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030 .

وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى أن محافظة البحيرة لديها منطقتين صناعيتين واعدتين بنطاق مركزي وادي النطرون وحوش عيسى يمثلان قاطرة التنمية علي أرض المحافظة حيث تم تنفيذ خلال 9 أعوام فقط نحو 428 مشروع بتكلفة ترفيق بلغت 1.3 مليار جنيه عبارة عن 339 مشروع بالمنطقة الصناعية بوداي النطرون على مساحة 498.3 فدان من إجمالي 890 قطعة منهم 526 قطعة مخصصة وبتكلفة ترفيق 755.5مليون جنيه، كما تم تنفيذ 89 مشروع بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى على مساحة 346 فدانا بإجمالي 495 قطعة منهم 159 قطعة مخصصة وبتكلفة ترفيق 277.9 مليون جنيه.

كما أكدت نائب محافظ البحيرة أن ما شهدته مصر تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد التنمية ومسيرة الإنجازات وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية واستثماريا وخدمية وتنموية، يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق.