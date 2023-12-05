بالصور.. المركز الثقافي بطنطا يقدم حفلا فنيا لمواهبه

شهد المركز الثقافي بطنطا، مساء امس الاثنين، حفلا فنيا لمواهب المركز، ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وافتتح الحفل بعرض مستوحى من الحضارة المصرية القديمة لمواهب فصل الباليه، أعقبه فقرة شعرية للأطفال حول أعياد الطفولة، واختتم الجزء الأول من الحفل بعرضين أحدهما عرض كلاسيكي والآخر على أنغام أغنية "حلفونا" لمواهب فصل الباليه بمركز تنمية المواهب تدريب الفنان عبد الرحمن صلاح راقص البالية بدار الأوبرا المصرية.

وتضمن الجزء الثاني من الحفل فقرات غنائية متنوعة لكورال المركز منها: ياسلام على حبي وحبك، تحيا مصر، سينا، النور مكانه في القلوب، قادرين نعملها، ابن مصر، هنحب مين غيرها، بمصاحبة فرقة محمد فوزي للموسيقى العربية بقيادة الفنان المايسترو محمد الحداد.

وحضر الحفل أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي والدكتور مجدي الحفناوي نقيب الأطباء الأسبق ولفيف من المثقفين والفنانين بالغربية، وسط حضور غفير لجمهور مدينة طنطا.

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