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الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

تعرف على برنامج الدورة السابعة لمهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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انطلقت فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي بمنطقة صحراء الكهيف 
وتأتي عروض المهرجان على النحو التالي: العرض الإماراتي «الناموس» وتأليف سلطان النيادي وإخراج محمد العامري وتقدمه فرقة مسرح الشارقة الوطني، مسرحية «أولاد العالية» تأليف وإخراج سُلي عبدالفتاح، وتقدمها جمعية إيحاء للفنون الركحية الموريتانية، والعرض الأردني «مُنيفة»، تأليف أحمد الطراونة، وإخراج فراس المصري، وتقدمه فرقة المسرح الحر الأردنية، والعرض السوري «الذيب»، تأليف وإخراج سامر محمد إسماعيل، وتقدمه فرقة تجمع أشجار للمسرح الحر السورية، ويختتم برنامج عروض المهرجان بمسرحية «ترنيمة الصحراء»، من إعداد وإخراج انتصار عبدالفتاح، وتجسدها فرقة المسرح الصوتي المصرية.

وفيما يتعلق بالبرنامج المصاحب لليالي المهرجان، فإنه يشهد مجموعة متنوعة من الفعاليات الهادفة إلى جعل كل لحظة من ساعات المهرجان عامرة بكل ما هو مفيد وممتع، وبكل ما يساعد في مد جسور التواصل والتفاعل بين المشاركين والضيوف، ومن بين أبرز الأنشطة، هناك المسامرة الفكرية التي تأتي في هذه النسخة من المهرجان تحت عنوان «تحديات الأداء التمثيلي في المسرح الصحراوي»، بمشاركة الفنان الإماراتي عبدالله راشد، ومن مصر د. عصام عبدالعزيز، د. محمد الأمين عبد الصمد، ومن المغرب د. عبدالمجيد أهرى، د. رشيد بناني، د. أنوال طامر من الجزائر، ومن السويد رشيد كريم

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الصحراء مسرح مهرجان فعاليات