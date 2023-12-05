بصورة وكلمات مؤثرة.. ناهد السباعى تنعى رحيل والدتها ناهد فريد شوقى

نعت الفنانة ناهد السباعى رحيل والدتها المنتجة ناهد فريد شوقى، والتى رحلت عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز 72 عام.

وبكلمات مؤثرة علقت السباعى على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" على رحيل والدتها وقالت "البقاء لمن له الدوام، توفيت إلى رحمة الله أمي و كل حياتي ناهد فريد شوقى، الجنازه عصرا مسجد الشرطه الشيخ زايد، البقاء و الدوام لله وحده".

وترتبط الفنانة ناهد السباعى بعلاقة خاصة بوالدتها المنتجة ناهد فريد شوقى، وفقًا لما أكدته فى أكثر من لقاء تليفزيونى بأن والدتها تمثل لها الحياة، وأنها لا تتخيل الحياة بدونها.

تقام صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ولم يتم تحديد موعيد العزاء أو مكانه حتى الآن.