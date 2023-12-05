بالفيديو.. تفاصيل تشكيل لجان للتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة للتصويت بالانتخابات الرئاسية

قال الدكتور خالد حنفي، المتحدث باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن المجلس دوره تنسيقي مع الجهات المختلفة، وبناءً على ذلك فإنه تم توقيع بروتوكول مشترك بين المجلس ووزارة التضامن والهيئة الوطنية للانتخابات، لتقديم الرأي الفني والاستشاري سواء لوزارة التضامن أو الهيئة بشكل أخص باعتبارها الجهة المشرفة على العملية الانتخابية بشكل عام.

وأضاف "حنفي" في حواره لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، أن هناك اختصاصا فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بأنها تيسر الإجراءات أو وضع القواعد التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، سواء كان فى الانتخابات الرئاسية أو الاستفسارات أو الاستحقاقات السياسية.

وتابع، أن المجلس قام بتشكيل لجان التي راجعت استمارة إبداء الرأي فى الانتخابات الرئاسية التي صدرت بطريقة برايل، والتي وزعت في المقرات الانتخابية بالخارج، حيث يوجد 137 مقرا انتخابيا و121 قنصلية وسفارة مصرية بالخارج.

وأردف، المتحدث باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن وظيفة هذه اللجان هي الإدلاء الأشخاص ذوي الإعاقة بصوتهم بدون أي معوقات.

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