26 عرضا لإقليم القاهرة الكبرى بالموسم الجديد لنوادي المسرح

تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لبدء عروض "نوادي المسرح" في الموسم الجديد، والتي يُقدم من خلالها مجموعة من العروض المسرحية من مختلف أقاليم مصر، لعدد من الشباب المبدعين.

ويقدم إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد 26 عرضا مسرحيا، منها 5 عروض لفرع ثقافة بني سويف، وهي شو تايم 2، ثم نبدأ في الرقص، المطعم، العابرون، وتقدم فرقة ببا عرضا بعنوان كتاكيت الڤراندة.

ويقدم فرع ثقافة القليوبية عرضين الأول بعنوان إنسو هيروسترات، والآخر بعنوان قصر برجاس لفرقة كفر شكر.

وتقدم فرقة فرع ثقافة الفيوم عرضين بعنوان آدم، و البلياتشو.

أما فرع ثقافة القاهرة فيشهد 3 عروض، أحدهما يحمل عنوان وش وضهر لفرقة روض الفرج، بينما تقدم فرقة السلام عرضين بعنوان المصري، وطقوس الإشارات والتحولات.

ويقدم فرع ثقافة الجيزة 14 عرضا لقصر الجيزة وهي: حياة، دراما الشحاذين، هاللوفوبيا، زيت الحيتان، ثم نبدأ في الرقص، حمار الصين العظيم، كفر أبو ضلمة، إصبع روچ، طرح الحرير، بيانو، ثامن أيام الأسبوع، فخ النفس، كانت هنا من قبل، وليلة القتلة.

عروض نوادي المسرح من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ومن المقرر أن تقدم خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي، بالتنسيق مع الأقاليم الثقافية، وبإشراف الفنان شاذلي فرح وكيل الإدارة العامة للمسرح، والمخرج محمد الطايع مدير النوادي.