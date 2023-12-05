وزير الإنتاج الحربي: نعتمد على الانفتاح والتعاون مع جميع الشركات العالمية

استعرض محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، قدرات الوزارة في مجال التصنيع العسكري المصري، أمام روبيرت خاتشاتريان وزير صناعة التكنولوجيا الفائقة بدولة أرمينيا.

وأكد وزير الإنتاج الحربي الدور الأساسى للوزارة، والذي يتمثل في تلبية احتياجات ومطالب القوات المسلحة والشرطة من أسلحة ومعدات وذخائر، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية والمشاركة في المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

كما أوضح أن استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى تعتمد على الانفتاح والتعاون مع جميع الشركات العالمية العاملة فى مجالات مماثلة، وذلك بهدف التعرف على أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكرى والعمل على توطينها داخل الشركات والوحدات التابعة.

وجاء ذلك بجناح الوزارة بمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية " EDEX 2023" والذي يقام بمصر في نسخته الثالثة بمركز مصر الدولى للمؤتمرات خلال الفترة من 4 ديسمبر حتى 7 ديسمبر 2023 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

من جانبه، قال روبيرت خاتشاتريان وزير صناعة التكنولوجيا الفائقة بدولة أرمينيا، إن دولة أرمينيا تشارك بقوة فى معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2023" وذلك من خلال عدد "13" شركة أرمينية تعمل فى مختلف مجالات الصناعات الدفاعية، معربًا عن اهتمام الجانب الأرميني بالتعاون مع الجانب المصري وعلى رأسه شركات الإنتاج الحربي في مجالات التصنيع المختلفة وتبادل الخبرات لخدمة الأهداف التنموية للبلدين، خاصةً في ظل علاقات الصداقة (الأرمينية – المصرية) المتينة والممتدة تاريخياً، مشيداً بالتطور الملحوظ الذي تشهده مصر في مختلف المجالات وخصوصاً مجال التحول الرقمي والإستعانة بتكنولوجيات التصنيع الحديثة وتطبيق مبادئ الثورة الصناعية الرابعة، مؤكداً أن افتتاح المعرض فى ذلك التوقيت جاء ليؤكد التقدم الهائل الذى تتمتع به مصر في مجال التصنيع العسكري.

وعقب ذلك اللقاء، اصطحب وزير الإنتاج الحربى، الوفد الأرمينى بجولة داخل جناح الوزارة في معرض "EDEX 2023" استعرض خلالها أحدث المنتجات العسكرية من أسلحة ومعدات وذخائر والتي تشارك بها الشركات التابعة للوزارة.

كما أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد بكر، أن هذا اللقاء يأتى تعزيزاً للعلاقات القوية بين الجانبين، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق في نهاية اللقاء علي تبادل الزيارات للمتخصصين والوفود الفنية بين الجانبين للوقوف على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لدى الطرفين على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون المقترحة بدقة ووضع آليات تضمن تحقيق تعاون مشترك مثمر.