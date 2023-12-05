ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 15 سفينة ، بينما غادر عدد 18 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24850 طن تشمل : 7032 طن رمل و 1250 طن فلوسبار و 8674 طن يوريا و 1035 طن ملح معبأ و 6859 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33512 طن تشمل : 5200 طن خردة و 1100طن فول صويا و 3953 طن زيت طعام و 14262 طن قمح و 3850 طن ذرة و 4500 طن بضائع متنوعة و 2161 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 647 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 763 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 166 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2801 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 124799 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 353548 طنًا .

وغادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3808 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي و الفيوم ، و عدد 1 قطار بعد أن تم تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4784 شاحنة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 102211 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 372096 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2660 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و امبابه ، و عدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5059 شاحنة .