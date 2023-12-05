مواعيد مباريات اليوم.. أرسنال أمام لوتون تاون.. والإسماعيلي يواجه البنك الأهلي

تستعرض البوابة نيوز، أبرز مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء، والتي تشهد العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، أبرزها مواجهتة الإسماعيلي والبنك الأهلي في الدوري المصري ولوتون تاون وأرسنال في الدوري الإنجيليزي.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

باختاكور الأوزبكستاني X الفيحاء السعودي – الساعة 4 عصرا

أهال التركمنستاني Xالعين الإماراتي – الساعة 4 عصرا

استقلال دوشنبه الطاجيكستاني X النصر السعودي – الساعة 6 مساء

برسيبوليس الإيراني X الدحيل القطري – الساعة 6 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون X بيرنلي - الساعة 9:30 مساء

لوتون تاون X آرسنال – الساعة 10:15 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

بلدية المحلة X طلائع الجيش – الساعة 4 عصرا

الإسماعيلي X البنك الأهلي – الساعة 7 مساء

سيراميكا X إنبي – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات كأس ألمانيا

كايزرسلاوترن X نورنبرج – الساعة 7 مساء

ماجديبورج X فورتونا دوسلدورف – الساعة 7 مساء

بوروسيا مونشنجلادباخ X فولفسبورج – الساعة 9:45 مساء

هومبورج 08 X سانت باولي – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات كأس إيطاليا

لاتسيو X جنوى – الساعة 8 مساء

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

اتزينيتا X خيتافي - الساعة 8 مساء

كاستيون X ريال اوفييدو – الساعة 10 مساء

اروسا X فالنسيا – الساعة 10 مساء

إسبانيول X بلد الوليد – الساعة 10 مساء