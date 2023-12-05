وكيل تعليم دمياط يكرم أول سباح من ذوي الهمم يحصد ميداليات ذهبية

استقبل المهندس "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، اليوم الثلاثاء البطل المصرى إبن دمياط "عمر مشرف" وأسرته بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية وسعاد عبد العزيز مديرة مدرسة الايمان الخاصة بدمياط

وهنأ وكيل الوزارة ، البطل المصري السباح الذي مثل مصر والعرب وافريقيا فى أول بطولة العالم لسباحة الزعانف الباراليمبية بإيطاليا

وأشاد "وكيل الوزارة" بإرادة البطل "عمر مشرف" صاحب الثلاث عشرة عام وإصراره وعزيمته للحصول علي المركز الاول علي مستوى العالم، حيث أنه حصد أربعة ميداليات ذهبية ١٠٠م نونو و١٠٠م مزدوج و٥٠م مونو و٥٠م مزدوج

وأهدى "وكيل الوزارة" شهادة التميز والتفوق الرياضي من مديرية التربية والتعليم للبطل المصري ابن دمياط ، متمنيا له دوام التوفيق والسداد.

من جانبه قال الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط ان الدولة ترى في عمر مشروع صناعة بطل بارالمبي جديد ، مثنيا علي دعم الوالدين المستمر منذ ولادته وتحفيزه وتشجيعه للحصول علي أرقي البطولات العالمية .

وقال عمر مشرف انه يشكر والديه الذين دوما ما اكدوا له انه بطل وأنه يستطيع ان يحقق المستحيل مضيفا انه عندما قرر ان يمارس السباحة كان يراها رياضة ممتعة في البداية ومن ثم قرر ان لا يكون فقط ممارسا بل ان يحقق بطولات مستمرة وإلا يقف سقف طموحه.

وحصل عمر مشرف وهو سباح بارالمبي على 4 ميداليات متنوعة عبارة عن 50 متر زعانف مزدوجة و50 متر زعانف مونو و100 متر زعانف مزدوجة و100 متر زعانف مونو.

وقد عبر دكتور وليد الشاذلى عن سعادته لافتا الي أن المديرية تهتم بشكل كبير بمختلف الانشطة سواء الرياضية او الشبابية او الثقافية والفنية، مؤكدا أن الخطة التنفيذية للمديرية يتم تنفيذها وفقا لتوجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي يولي اهتمام خاص بالتوسع وزيادة عدد الانشطة حتى يتم إستيعاب أكبر عدد من الشباب.

وأوضح الشاذلي أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من الانشطة، التي تستهدف تأهيل الشباب في مختلف المجالات