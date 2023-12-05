برلماني: الشعب يصطف خلف الرئيس لحماية الأمن القومي ومنع تصفية القضية الفلسطينية

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن الشعب المصرى يدعم ويساند القيادة السياسية فى دعمها للقضية الفلسطينية، والجميع يقف خلف الرئيس لمنع تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسرى، وحصول الشعب الفلسطينى على كامل حقوقه المشروعة.

وأوضح هندى، إن المنطقة تشهد صراعات وتوترات وتحديات جسيمة، ومن ثم الجميع يعلم اهمية الوقوف خلف الدولة المصرية فى ظل هذه الفترة الحرجة التي تشهد صراعات غير مسبوقة وتحديات اقتصادية عالمية انعكست أثارها على بلدان العالم أجمع، ولهذا على الجميع أن يكون على قلب رجل واحد للخروج من هذه الأزمة الراهنة.

كما أكد عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن المجتمع الدولي يقف مكتوف الأيدى امام ممارسات جيش الاحتلال الإجرامية ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، وه>ه الصراعات سينتج عنها مزيد من الاضطرابات في المنطقة المضطربة بالفعل، مشددا على ضرورة أن يكون هناك موقف موحد لوضع حد لهذه الحرب.

وأشار النائب عمرو هندى، إلى أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدوليتن، ومحاولات إسرائيل تصفية القضية علي حساب دول الجوار أمر مرفوض، وأنه لا تهاون في حماية الأمن القومي المصري والسيادة المصرية وأن الشعب المصري يجدد العهد ويدعم الرئيس السيسى فى أية قرارات لحماية الأمن القومى المصرى.